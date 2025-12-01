ひとみさん（仮名）に「スナックひとみに行きたい」発言はハラスメントか…好意と勘違い？男性が女性に賠償求めるも敗訴の経緯

「スナックひとみに行きたい」

懇親会で男性が口にした一言が発端となり、長年同じプロジェクトに従事してきた2人の男女が法廷で争うことになった。原告の男性・高橋良樹さん（仮名）は、とある企業の会社員で、被告の女性・田中ひとみさん（仮名）は、コンサルティング会社の社員だ。

原告である高橋さんが勤務する会社のプロジェクトのコンサルティングを、ひとみさんが所属する会社が行っており、2人は5年にわたって共同で仕事にあたっていた。

高橋さんがひとみさんを相手取り、計600万円超の損害賠償を求める裁判を起こした経緯に迫った。

争点は2つの“不適切言動”

原告・高橋さんの主張によると、訴訟になったきっかけは、ひとみさんが勤務先に対し「高橋さんから不適切な言動を受けた」と申告したことだった。

高橋さんは自社のハラスメント窓口の担当者から弁明を求められ、プロジェクトから外されたという。結果的に適応障害を発症して、休職を余儀なくされたと主張した。

ひとみさんが「不適切な言動」と主張したのは、過去の懇親会での発言だった。

一つ目は2023年12月の懇親会で、ひとみさんが二次会の場所を尋ねた際、高橋さんが「スナックひとみに行きたい」と答えたこと。

ひとみさんはこの発言を受けて、高橋さんが自分の自宅で飲み直したいという趣旨で発言したと受け取った。

二つ目は、2024年3月の懇親会でのことである。

懇親会終わりで高橋さんが帰宅する際、高橋さんの自宅に帰るための最短経路となるA駅ではなく、ひとみさんの自宅の最寄り駅であるB駅を利用すると言った。

このとき、ひとみさんは「自宅を特定されるのではないか」と感じたという。

ひとみさんはこの2点について自分の会社と高橋さんの会社に相談。高橋さんは、自分の会社のハラスメント担当者から事情説明を受け、結果的に適応障害との診断を受けるに至った。

「スナックひとみ」の意味

まず一つ目の「スナックひとみ」に関する原告の高橋さんの主張はこうだ。

ひとみさんは以前「スナックを開きたい」と話しており、その進捗を冗談めかして尋ねただけだというのだ。つまり、発言はしたが、ひとみさんの自宅で飲み直したいという意味ではないという。

一方で、被告のひとみさんは、以前スナックを出店したいとの発言をした事はあったが、それは宴席での冗談やその延長線上の発言に過ぎないと反論した。

実際に、「スナックひとみ」という飲食店を開業していた事はなかったため、「スナックひとみに行きたい」という発言は自宅で飲み直したいという趣旨と理解したのは当然であると主張したのだ。

ひとみさんの自宅近くの駅に…

自宅への最短距離の駅ではなく、ひとみさんの最寄り駅を使うと言った事について、原告の高橋さんは、ひとみさんの最寄り駅を使ったのは事実だが、たまたま帰り道が一緒であっただけと主張。

ひとみさんの自宅を特定する意図は無く、ひとみさんが「自宅を特定されて高橋さんが自宅に来るのではないかと感じた」と会社に伝えたのは「内容虚偽」だと主張した。

その上で、ひとみさんは自分に好意的な態度で接していたのであって、自分の言動を不適切だったとするひとみさんの被害申告には根拠がないとも主張した。

高橋さんは、これらの出来事について被告が虚偽のハラスメント相談をしたため、結果的に自身が業務から外されるなどの損害が生じたと主張。治療費など計600万円超の損害賠償を求めた。

親密関係か、社交辞令か…

さらに高橋さんは、過去のひとみさんの言動に違法性があるとも主張した。

2023年8月には、ひとみさんが会食後に「スナックひとみに来てください」と発言。さらに、10月に行われた高橋さんの誕生会では、「昼夜問わず濃厚なお時間を過ごせますと幸いです」と書かれた手紙を渡したという。

また、2024年2月にはバレンタインデーにワインを贈られたことや、旅行土産を受け取ったことなどを挙げ、「業務上不要な親密さを求める違法な行為」であり「自分を不快にさせる行為」として違法であると訴えた。

一方でひとみさんは、過去の贈り物や発言については、「すべて社交辞令で、業務上の関係を円滑にするためのもの」と説明し、違法性を否定した。

裁判所「不法行為は成立せず」

東京地裁はまず、「スナックひとみ」という発言については、ひとみさんがスナックを開業していなかった以上、高橋さんの「スナックひとみに行きたい」との発言を、ひとみさんの自宅で飲み直したいという趣旨と受け取ったことは「不自然、不合理とはいえない」と判断した。

また、ひとみさんの最寄り駅であるB駅の利用についても、A駅で帰る方が自宅に近いことは事実であり、高橋さんがあえてB駅を選んだ理由は不明であり、ひとみさんが「自宅の場所を特定されるのでは」と不安を抱いたことも「不自然・不合理であるとは認められない」と認定した。

以上の判断から、ひとみさんが会社に対して虚偽の相談をしたとは「客観的事実として認められない」との結論だった。

さらに、ひとみさんの過去の言動についても、不快の念を抱かせたものとして違法な言動であったとはいえず、「せいぜい社交辞令というにとどまる」とし、違法性を否定した。

判決は、ひとみさんの会社への申告や言動はいずれも不法行為に当たらないと結論づけ、原告・高橋さんの請求を全面的に退けた。当然認定金額はゼロ。訴訟費用は原告負担とされた。