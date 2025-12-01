地方自治体などの公務員のうち、カスタマーハラスメントいわゆる「カスハラ」を受けたことがあるという人がおよそ半数にのぼることが労働組合のアンケートでわかりました。

ことし3月までの半年間で、地方自治体などで働く公務員7万人以上が回答した調査によりますと、職場で一度でも、カスタマーハラスメントを受けたことがあると答えた人が、47.6％と半数近くにのぼりました。

カスハラを受けたという人のうち、健康状態に影響があったという人はおよそ4割で、そのうち2.3％は仕事を休まざるを得なくなったということです。カスハラの内容としては「侮辱・大声で威圧など乱暴な言動」が最も多く、ついで「明らかな嫌がらせによる窓口や電話での長時間の拘束」などとなっています。

具体的には「殺す、死ねと脅される」「女性職員でなく男性職員に代われと言われた」といった回答が寄せられました。

調査を行った労働組合、自治労連は、「職員を守ろうとするあまり、住民の正当な意見を排除することがあってはならない」とした上で、職員にある程度の余裕がなければ、丁寧な対応は難しくなるとして、カスハラ相談窓口などの対策を職員に周知することや1人で悩むのではなく、組織的に対応する体制作りが必要だと訴えています。