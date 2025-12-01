ノートン「“新”スーパースポーツモデル」発表！ 1200cc・V4エンジン搭載で206PS発揮！ クリーンな外観の「Manx R」登場

新生ノートンが放つスーパースポーツ

イギリスのバイクブランド「Norton Motorcycles（ノートン・モーターサイクルズ）」（以下：ノートン）は、2025年11月4日にイタリアのミラノにおいて、6つの新モデルの第1弾となる新型スーパーバイク「Manx R（マンクス・アール）」を発表しました。

ノートン・モーターサイクルズ「Manx R（マンクス・アール）」

1898年に二輪業界向けの部品メーカーとして設立されたノートンは、「Commando」や「Manx」などの名車を製造し、英国を代表するブランドへと成長しました。モータースポーツにおいてもマン島TTレースで輝かしい歴史を築きましたが、2020年4月にインドのTVSモーターカンパニーに買収され、現在は英国ウェスト・ミッドランズ州ソリハルの新工場を拠点に、伝統的なハンドメイド技術と現代のテクノロジーを融合させたバイク製造を行っています。

【画像】超カッコいい！ これがノートン「MANX R」です（15枚）

新生ノートンを象徴するフラッグシップモデルとして開発されたManx Rは、プレミアムスーパーバイクというセグメントを再定義することを目指しています。その役割は、路上とサーキットの両方でカリスマ性と繊細さを体験できるマシンを提供し、ライダーとの確かな一体感をもたらすことです。

デザインは「少ないほど良い」というアプローチを体現し、ウィングやデカールなどの装飾を一切排除したシンプルな造形が特徴的です。片持ちスイングアームやアンダースラングエキゾーストの採用が、スタイリッシュな外観に磨きを掛けています。ボディパネルと17インチホイールはカーボンファイバー製で、これにより車両重量は204kgに抑えられています。

心臓部には、バンク角を72度に設定した新開発の排気量1200cc水冷V4エンジンが搭載されています。このパワートレインは最高出力206馬力／11500rpm、最大トルク130Nm／9000rpmを発揮します。開発にあたっては、単に最高の馬力を追求するのではなく、実走行データに基づき、ライダーが多用する5000から10000rpmの回転域でクラス最高のトルクと実用的なパワーを発揮するよう、細心の注意が払われました。

シャーシには公道での優れた性能に重点を置いた一体鋳造フレームを採用し、足回りにはマルゾッキ製のセミアクティブサスペンションシステムと、Manx Rで初導入となるブレンボ製の高性能Hypureキャリパーが装備されています。

Manx Rにはライダーを支援する先進技術も豊富に搭載されています。業界をリードするボッシュの電子プラットフォームを基盤として、このセグメントでは唯一となるコーナリングクルーズコントロールや、6軸慣性計測ユニット（IMU）を活用したリニア／コーナリングトラクションコントロール、ウイリー制御などを装備します。

これらの機能は、レイン、ロード、スポーツ、そして2つのカスタマイズ可能なトラックプロファイルから成る5つのライドモードと連動し、あらゆる状況でライダーをサポートします。コックピットには8インチの大型タッチスクリーンTFTクラスターが備わり、各種情報の表示のほか、GoProとの連携やスマートデバイスとの同期といった接続機能も利用可能です。

なお、同モデルの発売時期や価格は未発表ですが、ノートンは英国、米国、インド、欧州で200店舗を超える販売網を計画中です。