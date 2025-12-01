男子プロゴルフツアーの最終戦メジャー、日本シリーズＪＴカップ（報知新聞社主催）が４日から４日間、東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で行われる。松山英樹、石川遼と同じ１９９１年代生まれで初出場の原敏之（さとし、ＹＡＧＯＫＯＲＯ）は「４日間楽しむこと、その中で最後、トップ１０、上位争いをしたい」と意気込んだ。

この日はインコースを入念にチェック。東京よみうりＣＣのコース自体も初めてと明かした原は「とにかくグリーンの傾斜がきつく、ティーショットもアングルが難しい」と話した。

グリーンの傾斜が特徴的な１８番については、「非常に難しかった」と苦笑いしつつ、「テレビで見たとおり、止まらなくて下り傾斜がきつい。とにかく止まらないパターをしないように」と警戒した。

本ツアーは国内男子ツアー唯一の東京開催。「たくさんの方に見ていただけることは非常にうれしいし、楽しみにしている」と多くのファンの観戦を待ち望み、ファンに向けて「アイアンショットだったり、ショートゲームで成績を出せている部分もあるので、そういったプレーをみせたい」と語った。