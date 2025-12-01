Æý»ù2¿Í»¦³²¡¢½é¸øÈ½¤Ç°ìÉôÈÝÇ§¡¡38ºÐÊì¿Æ¡¢±§ÅÔµÜÃÏºÛ
¡¡ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¤Ç2022Ç¯¤È23Ç¯¡¢½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆý»ù2¿Í¤ò»¦³²¤·¡¢¤´¤ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦°ËÆ£¼·Èþ»ÒÈï¹ð¡Ê38¡Ë¤Ï1Æü¡¢±§ÅÔµÜÃÏºÛ¡Ê»ùÅç¸÷É×ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½½é¸øÈ½¤Ç¡¢¤¦¤ÁÃË»ù»¦³²¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ÏÇ§¤á¤¿°ìÊý¡¢½÷»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Ç¯6·î2Æü¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®»³»Ô¤Î¼«Âð¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷»ù¤Î¼ó¤òÎ¾¼ê¤Ç¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¡¢Ì±²ÈÉßÃÏ¤ËÅê´þ¡£23Ç¯7·î17Æü¤Ë¤Ï½Ð»º¤·¤¿ÃË»ù¤Î¸åÆ¬Éô¤òÃÏÌÌ¤ËÊ£¿ô²óÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆ¬³¸ÆâÂ»½ý¤Ë¤è¤ê»àË´¤µ¤»¡¢°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£