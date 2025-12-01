オスカー主催「なつキミプロジェクト」初代GP決定 茨城県出⾝の⼩学6年⽣（12歳）横須賀京⾹さん
【モデルプレス＝2025/12/01】「全⽇本国⺠的美少⼥コンテスト」「ミス美しい20代コンテスト」を生み出したオスカープロモーションが、第1回「なつキミプロジェクト2025」を開催。11月30日に行われた最終発表審査を経て、茨城県出⾝の⼩学6年⽣（12歳）横須賀京⾹（よこすか・きょうか）さんがグランプリに輝いた。
【写真】“応募総数約1万5000件”オスカー初のプロジェクト受賞者5人
7⽉1⽇より実施された「なつキミプロジェクト2025」は、【まだ知らないキミに出会いたい。俳優、モデル、声優、インフルエンサー、ライバー、ジャンルなんて関係ない。「好き」や「やってみたい」が、はじまりになる季節。プロになるとか、まだ想像できなくてもいい。「⾃分のこと、ちょっと信じてみたい」それだけで応募する理由になるから。キミがキミの“主⼈公”になる。】をコンセプトに開催され、夢に向かう姿勢、努⼒する⼒、⾃分の⾔葉を持つ強さ。そしてまだ磨かれていない、原⽯のような魅⼒を発掘することを目的に約5ヶ⽉の時間をかけて行われた。
第1回目となる2025年は、モデル・俳優・声優はもちろん、インフルエンサーやクリエイターまで、ジャンルを超えてＺ世代の“好き”から⽣まれる新しいスターを全国から発掘するジャンルレス・オーディションとして開催。グランプリは横須賀さんが受賞した。さらに、今回の「なつキミプロジェクト2025」では、審査員特別賞に福岡県出⾝の14歳・泉⾕実花さん、演技賞に東京都出⾝の14歳・熊野みのりさん、リードモデル賞に宮城県出⾝の13歳・佐藤彩葉さん、トレンドアイコン賞に⼤阪府出⾝の9歳・中賀詩さんの4⼈が選出された。
同プロジェクトでは全国より応募総数約1万5000件の中から書類選考を⾏い、約200人とZoom⾯接・⼆次審査にて⾯談・カメラテストを⾏い、約20人が最終審査を通過。最終審査では、グループ⾯接のほか、演技、カメラテスト、動画審査、個別⾯接そしてファン投票まで、多角的な評価プロセスを経て、これからのエンタテインメントを創造する若い⼒を発掘した。そして、最終選考会に残った20人よりファン投票に進出する12人を選出、その結果を踏まえグランプリをはじめとした各賞が決定された。（modelpress編集部）
⽣年⽉⽇：2013年10⽉30⽇（12歳）
出⾝地／⾝⻑／学年：茨城県／153cｍ／小学6年⽣
趣味：バレエ、フランス語
特技：ルービックキューブ、マラソン
ニックネーム：きょうたん
チャームポイント：髪の⽑が茶⾊、眉⽑の下のほくろ
⾃分の性格：逆境に強い。難しいことほど燃える。流されない。姉御肌らしい。なんでも楽しめる性格。
誰に⼀番に伝えたい：⼤親友に。
⾃慢できること：学校、家族、地元
⼤切にしている⾔葉は：ありがとう、唯⼀無⼆
⼤切にしてきた芯は何：「⾃」…⾃⽴、⾃由、⾃分を愛する、⾃分がライバルなど
受賞の発表前の気持ちは：出来ることは全てやったので、達成感はあります。後悔は全くありません。
「なつキミプロジェクト」に応募した理由：そのころ⺟が病気で⼊院していたので、お芝居で元気付けたいと思ったのがきっかけですが、⺟以外の病気を患っているみなさんも元気づけることのできる⾃分を探したいと思ったから。
目標とする⼈：大谷翔平選⼿（⾃分の考えたプランを達成できているから）
発表の⽇、待っている際はどんな気持ちだったか：すごくドキドキしていて、少しだけワクワクもありました。出来る限りのことはやったので、落ちても仕⽅ないと思っていたので、グランプリを頂けた際にはうれしかったです。
この賞に選ばれた感想：選ばれると思っていなかったので、とにかくビックリしました。
このオーディションを通して成⻑したことは：少しだけ強くなった気がします。
10年後の夢は：俳優
⽣年⽉⽇： 2011年7⽉10⽇（14歳）
出⾝地／⾝⻑／学年： 福岡県／166cｍ／中学2年⽣
趣味： 映画鑑賞、ドラマ鑑賞
特技： 書道、早起き
ニックネーム： みか
チャームポイント： ⽣まれた時から整っていると⾔われる眉⽑
⾃分の性格： ⼈⾒知りで真⾯目と⾔われます
誰に⼀番に伝えたい： 両親
⼤切にしている⾔葉は： 百節不撓
「なつキミプロジェクト」に応募した理由： あまり⾃分に⾃信がなかったので、⾃信を持てるようになりたい!!と思ったから
発表の⽇に、ここに来るまでの気持ちは： 70%楽しみ︕30%ドキドキ…
この賞に選ばれた感想： 今までの頑張りが初めてむくわれたような気がして本当に嬉しかったです。初めて受賞したので、ただただうれしかったです。
10年後の夢は： モデルさんだけでなく、ドラマ、映画、バラエティなど幅広く活動できる⼈になりたい
⽣年⽉⽇： 2011年11⽉13⽇（14歳）
出⾝地／⾝⻑／学年： 東京都／150cｍ／中学2年⽣
趣味： 舞台鑑賞
特技： 歌
ニックネーム： みのりん
チャームポイント： ⽿が⽴っているところ
⾃分の性格： あっけらかんとしている
誰に⼀番に伝えたい： 家族
⼤切にしている⾔葉は： ⼈⽣の物語を変えられるのは私だけ
「なつキミプロジェクト」に応募した理由： 俳優になりたいという思いから応募しました
発表の⽇に、ここに来るまでの気持ちは： とても緊張しました。
この賞に選ばれた感想： とてもうれしいです。俳優になるのが夢なので夢に少しだけ近づけた気がしています。
10年後の夢は： ドラマ・映画・舞台・ＣＭなどで活躍できる俳優。
⽣年⽉⽇： 2011年12⽉11⽇（13歳）
出⾝地／⾝⻑／学年： 宮城県／168cｍ／中学2年⽣
趣味： ダンス・メイク研究
特技： ピアノ・バドミントン
ニックネーム： いろちゃん
チャームポイント： 笑顔、身⻑が⾼い、親しみやすい
⾃分の性格： 明るい、聞き上⼿
誰に⼀番に伝えたい： 妹
⼤切にしている⾔葉は： ⼈は⼈、⾃分は⾃分、⽐べなくていい⾃分のいいところがあるから
「なつキミプロジェクト」に応募した理由： オスカープロモーションには藤⽥ニコルさんや郄橋ひかるさんなど憧れの⽅が沢⼭いて、⾃分もこんなふうに近づきたいと思ったから。
発表の⽇に、ここに来るまでの気持ちは： とても楽しみだったけど、ドキドキしていた。他の受賞者の⼦達と会えるのを楽しみにしていた。
この賞に選ばれた感想： とてもうれしかった。モデルとして活動していきたかったので、この賞がもらえたことを⼤切に、笑顔で活動していきたい。ファッション誌やランウェイを歩けるようなモデルになりたいです。
10年後の夢は： キラキラとした笑顔の出来るモデルさん
⽣年⽉⽇： 2016年10⽉18⽇（9歳）
出⾝地／⾝⻑／学年： ⼤阪府／142cｍ／小学3年⽣
趣味： 筋トレ、読書、絵を描く、⽝と遊ぶ
特技： なんでも美味しく⾷べる、⼀輪⾞、チアダンス、歌
ニックネーム： うたにゃ
チャームポイント： 親しみやすく癒しを与える笑顔。⽬の上にある隠れほくろ
⾃分の性格： 温厚で思いやりがある優しい性格ですが、⾃分には厳しく成⻑意欲が⾼い
誰に⼀番に伝えたい： ママ
⼤切にしている⾔葉は： 真実、誠実、謙虚、いつも笑顔でいること
「なつキミプロジェクト」に応募した理由： アイドルになる夢を叶えるために、⼀歩踏み出してみたいと思っていたから。
発表の⽇に、ここに来るまでの気持ちは： ステキな参加者がたくさんいたので心配だった
このオーディションを通して成⻑したと思うところは： いつでも笑顔でいられるようになった
この賞に選ばれた感想： この賞を頂けてとてもうれしかったです。皆さんに応援して頂いたお陰でもらえた賞だと思うので、ありがとうございます。
10年後の夢は： キラキラのアイドルになりたい。
