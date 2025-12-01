「今日好き」2児の母・重川茉弥、食事中の娘＆息子の姿公開「可愛すぎ」「ポップコーンじゃなくて泣いてるの尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が11月30日、自身のInstagramを更新。娘と息子の2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」2児の母「可愛すぎ」と話題の娘＆息子の食事ショット
息子の3歳の誕生日に家族でレゴランド・ジャパン・リゾートを訪れたことを報告していた重川。「5歳の娘が撮ってくれたのー」「まま可愛い〜て言いながら撮ってくれた」と食事中のソロショットを投稿した。
また、食事を楽しむ娘とその横で椅子に座った状態の息子の姿が収められた写真も披露し、「そのころ泣き虫くんは、お昼ご飯がポップコーンじゃなくて一生泣いてました」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「愛おしい子どもたち」「なんて素敵な親子」「息子くん、ポップコーンじゃなくて泣いてるの尊い」「写真の撮り方が上手すぎ」「可愛いカメラマン」といったコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
