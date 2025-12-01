Image: DOSHISHA CORPORATION

ここ数年、健康意識が高まって「白湯」が見直されています。

でも、白湯っていちど100度まで沸騰させたお湯を適温にしたものであり、ただ単に温めただけのお湯ではないんですよね。つまり、猫舌さんにとってハードルが高い飲み物なんです。

私はかなりの猫舌で、暖かい飲み物を飲むのが苦手です。やけどしたくないので、ついつい冷めるまで待ってしまう。だから「白湯だったもの」を飲んでいることが多々あります。

【白湯専用マグカップ】 ドウシシャ マグカップ 白湯専科 320ml 2,278円 Amazonで見る PR PR

そんなとき便利なのが、ドウシシャの「白湯専用マグカップ」。熱湯を注いで3分待つだけで白湯の温度にしてくれる優れ物が、今ならブラックフライデーで23%オフの2278円になっているんです。

Image: Amazon

「白湯専用マグカップ」には吸熱剤が入っています。熱湯を入れても、マグカップが速攻で熱を奪ってくれるから、約3分で飲み頃温度になるんです。

Image: Amazon

白湯は朝一番に飲むのを推奨されているため、保温用フタはついていません。

Image: Amazon

サクッと作ってサクッと飲む。体はあったまるし、心は落ち着く。良いことしかないんです。

【白湯専用マグカップ】 ドウシシャ マグカップ 白湯専科 320ml 2,278円 Amazonで見る PR PR

ちなみに、極度の猫舌な私は同メーカーのタンブラーを使っていますが、初めてコーヒーを適温で飲めたときは超感動しました。最初は懐疑的でしたが、舌にあたっても「アッチーーー！ 」とならないのに、暖かい飲み物として成立する熱さ。しかも美味しい。インスタントコーヒーなのに、無茶苦茶美味しく感じました。

基本的な構造は同じなので、白湯を飲むときにも使っていますが、この製品の実力は本物だと感じていますよ。