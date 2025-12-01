タレントの辻希美（38）が30日、公式YouTubeチャンネルを更新。今年8月に誕生した第5子となる次女・夢空さんが初めて予防接種を受けることを報告した。

辻は「本日、我が家の次女ちゃんの初めての予防接種です」と切り出し、病院へと行く準備をする様子を公開。肺炎球菌、B型肝炎など4種類のワクチンを接種することを明かした。

準備の中、トークは友人の子供がワクチンを打った話に。「めいめいのママとしゃべってたら同い年のいとぴが予防接種打ちに行ったんだけど」と切り出して、YouTube「めいめいちゃんねる」の母で、8月には辻と臨月同士でコラボ動画に出演したインフルエンサーのMEG（めぐ）の第2子について語り出した。

「（予防接種を）4本打つのに足に2本2本打ったらしくて」と説明。「私今まで4本ったなったら腕1本1本、足1本1本とは経験あるんだけど、腕を打たずに足にまとめて4本っていうのは初めて聞いて。今時そのパターンなの？って思って」と明かした。

「多分病院にもよるんだけど。どっちがいいのか…まあ痛いは痛いんだけどさ」とコメント。「腕打たないんだと思って、ちょっと衝撃を受けました」と報告した。