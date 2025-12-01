『ぼくらの七日間戦争』などでメガホンをとった映画監督の菅原浩志さんが、11月12日に亡くなっていたことが発表されました。70歳でした。

映画監督・脚本家・プロデューサーとして活躍してきた菅原さん。有限会社シネボイスの発表によると、11月12日に膵臓がんのため亡くなったということです。

■『ぼくらの七日間戦争』『That's カンニング! 』など手がける

菅原さんは1955年、北海道生まれ。アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）で映画製作・演出を学びました。

帰国後、映画『ぼくらの七日間戦争』（1988年）で監督デビュー。主役を演じた宮沢りえさんは、日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞しました。

その後も、『That's カンニング! 史上最大の作戦?』（1996年）、『ほたるの星』（2004年）、『早咲きの花』（2006年）、『写真甲子園 0.5秒の夏』（2018年）、『カムイのうた』（2023年）をはじめ、短編・ドキュメンタリー作品を含む多数の作品を手がけました。

故人の遺志により、葬儀は近親者のみですでに執り行われたということです。