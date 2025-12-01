¿ØÆâÃÒÂ§¡Ö¡È¤´¤á¤ó¤Í¡É¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬¶ì¼ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¡Ê51¡Ë¤¬11·î30ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤ÆÃçÄ¾¤ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡¿ØÆâ¤Ï¡Ö²¶¤ÏÀè¤Ë¡È¤´¤á¤ó¤Í¡É¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤«¤é¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬°¤¤»þ¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¿ØÆâ¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë°¤«¤Ã¤¿¤é¡È¤´¤á¤ó¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¡£¤Ç¤âÈùÌ¯¤Ê»þ¤Ï»þ¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤À¤È¤·¡¢¥±¥ó¥«¤·¤¿ÍâÄ«¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼¡¤ÎÆü¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¡É¤È¤«¡È²¿¤¹¤ë¡©¡É¤ÈÉáÄÌ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£