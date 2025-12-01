ロッテは１日、新外国人としてホセ・カスティーヨ投手（２９）の入団が決まったと発表した。

身長１９８センチの左投手。今季はメッツ、マリナーズ、オリオールズに所属した。

カスティーヨ「千葉ロッテマリーンズの一員になれることに、とても興奮しています。チームに加われることが本当に嬉しいです。チームのため、そして千葉ロッテのファンの皆さんのために、全力を尽くします。ファンの皆さんは野球界でも最も声援が大きく、情熱的なことで知られており、それが日本でプレーしたいと思った大きな理由の一つです。動画やスタジアムの様子を見て、ファンの皆さんが生み出すエネルギーが大好きになりました。皆さんのためにも早く日本語を覚えられるよう努力します。そしてお会いできるのを心から楽しみにしています。来年、球場でお会いしましょう！」

サブロー監督「１９８ｃｍの長身サウスポーで角度があり、１５０ｋｍを超えるストレート、スライダーのキレともに素晴らしいという印象を受けました。制球力も高く、左右打者を問わずに抑えてくれることを期待しています。ＭＬＢではセットアッパーとしての実績があり、大谷キラーとしても知られているので、とても楽しみです。ブルペン陣の層が厚くなると思います」