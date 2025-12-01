フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。「その行動力と実行力に驚く」という同じ年の人気ママタレントとの対面を明かした。

「菊地亜美さんにお声掛けいただいて、MAMAREALFESに参加させていただきました」とタレントの菊地亜美プロデュースのイベント「MAMARIAL fes. 2025」への参加を報告。「菊地さんとは実は同い年！テレビでは何度も拝見していましたし、妊娠中はYouTubeで勉強もさせていただいていたのですが、お会いするのは今回が初めてでした」と明かした。

「企画、渉外活動、MCなどなど、全てご自身でやられていて、その行動力と実行力に驚くばかり」と感心しきり。「同い年で、お子さん2人居て、2人目のお子さんはまだ小さいのに、本当にすごい！！」とつづった。

「イベントはたくさんの方が来場していて大盛況 小さなお子さんを連れていらっしゃる方も多く、とても癒されました ぷしゅぷしゅにも会えたー！！！」と鷲見アナ。「前職でお世話になった方や、出産を担当してくださった産院の先生にもお会いできて、とても嬉しい1日でした」と記した。