NHK BS「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」（日曜後9・00）が11月30日に放送され、今季までヤクルトの1軍ヘッドコーチだった嶋基宏氏（40）と今季限りでヤクルトひと筋20年間の現役生活にピリオドを打った川端慎吾氏（38）がそろって出演。来季から中日の1軍ヘッドコーチに就任する嶋氏と、来季はヤクルトで2軍打撃コーチを務める川端氏の共演が早くも実現した。

2014年に特番として初放送されてから12年目。今期第3回放送となった今回のテーマは「インロー」。つまり「内角低め」だった。

本題に入る前のオープニング。お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が「ちょっとあの…。中日ドラゴンズのヘッドコーチに…。どういう形でこれ…」と早速、嶋氏に問いかけた。

これには嶋氏も「どこまで言っていいかちょっと分かんないですけど…」と苦笑いを浮かべながらも「最終戦終わってからすぐ電話いただきまして」とヤクルトの今季最終戦を終えた直後に中日から電光石火のオファーが届いたことを明かした。

ここで中日OBの山本昌氏（60）が「早かったですよね。僕らOBも“えっ？嶋さん来てくれるの？”って…。びっくりしました本当に」と驚きを口にすると、塙は嶋氏に向かって「やっぱうれしいですよね」と質問。嶋氏は「そうですね」と認め、「お願いします！」と即答したことを明かした。

嶋氏の隣に座っていた川端氏は嶋氏の中日入りに「いやもう、びっくり！しましたね、もう本当に」とコメント。「嘘ですよね？みたいな。本当びっくりしましたね」続け、塙に「次からはライバル同士になるわけで」と言われると「そうですね。もう丸裸にされちゃいそうで…。怖いです」と苦笑い。これには嶋氏も苦笑いだった。