立憲民主党の鎌田さゆり議員が１日、Ｘを更新。１１月１９日の衆院法務委員会での態度について「不適切でありましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。

鎌田議員は１１月１９日の衆院法務委員会で日本保守党の島田洋一議員の安倍晋三元総理の銃撃事件に関する質疑中、背後に映りこんでいたが、ニヤニヤしているような表情や、机に突っ伏している様子などがあり、ネット上で批判の声が相次いでいた。

鎌田委員は「１１／１９委員会後の鎌田の態度につきまして」と切り出し「不適切でありましたことをお詫び申し上げます」と謝罪。具体的な批判の声もつづり「ＳＮＳでのＤＭ、事務所への多数の無言電話などで精神的なダメージが重なったとはいえ、お詫びが遅くなりましたことも重ねてお詫び申し上げます」とした。

これには１日午後３時２０分現在、４００件を超えるコメントが寄せられ「お詫びの時は精神的なダメージとか余計な事は書かずにお詫びに徹した方が良いですよ」「謝るときに言い訳するのはやめたほうがいいですよ」「謝罪されたことは大変評価します」「今回のことにめげずに頑張ってください」など様々な声が寄せられていた。