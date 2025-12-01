紅葉の名所として知られる群馬県安中市のめがね橋の近くに、碓氷峠を舞台に作られたとされる童謡「紅葉」を奏でる「メロディー道路」が完成した。

県内では各地にあるメロディー道路だが、今回の設置は１３年ぶりで、市は目と耳で楽しめる新たな名所になることを期待している。

同市松井田町坂本から長野県軽井沢町につながる国道１８号旧道の下り線。目印の看板を過ぎ、時速４０キロ・メートルで約３００メートルを走行すると、一度は聞いたことがある「紅葉」の歌い出しの部分が２７秒間、聞こえてくる。

メロディー道路は、道路に何か所も作られた小さな溝の上を一定の速度で走ると、タイヤと路面の接触音が音楽になるようにした道路。走行音が溝の中に反響することで音が出る仕組みだ。安中市の道路は県内１１か所目で、９月に供用が始まった。

群馬は実は、全国有数のメロディー道路設置県だ。業者などによると、国内では前橋市と北海道標津町の２社が主に施工を担っており、全国に約４０か所ある。観光目的だけでなく、速度を抑えて走らなければ正しい音が聞こえないことなどから、交通事故対策にも使われている。

県内のメロディー道路は、同市の末広産業が県などと協力して開発。２００７年に沼田市の広域農道に試験的に設置したのが最初だ。

その後、観光キャンペーンなどとも連携し、県立ぐんま天文台に向かう高山村の県道では「星に願いを」、みどり市の国道１２２号では、同市出身の石原和三郎が作詞した童謡「うさぎとかめ」、草津町の国道２９２号では「草津節」など、その土地にちなんだ音楽が流れる道路が増えていった。

音楽を流すには急なカーブは不向きで、直線に近い一定の長さが必要なことから、設置できる場所は限られる。さらに、車が通過すると周囲にも音が聞こえることから、住宅が近い場合は住民の理解を得る必要もある。かつて長野原町北軽井沢にあったメロディー道路は、別荘地の苦情などを受け、撤去された。

今回は、安中市の岩井均市長の要望と道路修繕の時期が重なったことから、県安中土木事務所が２４年度から観光客や近隣施設の関係者らに聞き取り調査を行い、受け入れられたことから設置を決めた。

１０月６日には関係者が集まり、１３年ぶりのメロディー道路開通を祝った。施工した末広産業の足立邦弘会長（６９）は「観光だけでなく、交通安全に役立つ。これを機に県内でも広めていきたい」と話している。