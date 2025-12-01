à¥°¥é¥Ó¥¢³¦³×Ì¿á¤«¤é46Ç¯¡ÄµÜºêÈþ»Òà·ãÊÑá¥Ç¥£¡¼¥é¡¼»Ñ¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÜºêÈþ»Ò(66)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¼ã¡¹¤·¤¤à¥Ç¥£¡¼¥é¡¼É÷¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç±é¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Þ¥Þ¡¦¾å¿ù¤Þ¤ê¤¨Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëµÜºê¡£
¡¡¡ÖÀè½µ¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¥Ç¡¼¡×¤Ç±é¤¸¤¿¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹¤²¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜºê¤Ï·§ËÜÂç³Øºß³ØÃæ¤Î1980Ç¯1·î¤Ë¡¢½µ´©Ä«Æü(Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤êÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥Î¥ë¥¿¤Î°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤ÎCM¤Ç¿åÃå»Ñ¤Ë¤Ê¤êÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÜºê¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é°ìÅÙ²ð¸îÊÝ¸±»È¤Ã¤Æ¤ß¤ç¤Ã¤«¤Ê¡¼¡×¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤¢¤¡¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£