今年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のトップテンと年間大賞が1日、発表された。

選考委員を務めたやくみつる氏は「正直に申しまして、今年前半あたりはですね。米関連の新語・流行語がたくさん出ていたんですが、それ以外、これはっていう候補がなかなか出にくい状況が続いてて、これ大丈夫かなというふうに案じていた」と印象を語った。「その後、政界の方に激変がございましたし、災害級の暑さがやってきたり、熊の被害が相次いだり、結果的にそれなりにたくさんの新語・流行語が出たなと思っております」と総括した。

また流行語が発表になると「よくあるお声として、そんなの聞いたことないぞというようなことをおっしゃる向きがございます」と世間の風潮にも触れた。「流行語の質がだいぶ変わっておりまして。以前の狭義の流行語は本当に人の口の端にのぼる言葉だったんです。このところはなかなか共通の流行語が誕生しにくい。その代わり、何か耳に残る言葉、あるいは心に刺さった言葉、これが新しい、広義の流行語となりつつあるのかなという気がいたしました」と話した。

「そんな中、これは果たして流行語だったのかというのが『長袖をください』は果たして入るのかという向きがございました。実は私、強く推させていただいたんですよね」と、TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」内の企画「名探偵津田」の中でダイアン津田篤宏が発した「長袖をください」推しだったことを明かした。

「バラしますと、（神田）伯山さんも結構いい点をつけていましたが、その他にまったく響いてなかった。番組をご覧の方とご覧になってない方の温度差があまりに大きすぎましてですね。推し切れなかったというのが実情でございます。それだと申し訳ないので、新語・流行語を網羅しております現代用語の基礎知識、26年版の口絵にはちゃんと津田さん載せております」と続け、「津田さん、すみませんでございました。こちらで勘弁してください」とわびた。