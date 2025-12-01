◆りそなBリーグ2部（B2）福島120―114福岡（11月30日、福島・宝来屋ボンズアリーナ）

西地区のライジングゼファー福岡がアウェーで東地区首位の福島と戦い、延長を4度繰り返す激闘の末に敗れた。

Bリーグは第4クオーター終了時に同点の場合、5分間の延長を実施。決着がつくまで5分間の延長を繰り返す。Bリーグによると延長を4度も行ったのは、1部（B1）も含めてリーグ史上初という。

前日11月29日の福島戦で競り負け、雪辱を誓った福岡は、第1クオーター（Q）で23―10と圧倒。59―46で第3Qを終えたが、今季課題の第4Qでまたも失速した。

2点を追う残り3秒で大黒柱のジャスティン・バーレルがバスケットカウントを決めたものの、フリースローを失敗。同点で延長に突入した。

1度目の延長も互いに譲らず。2度目は2点を追う残り1秒で村上駿斗が2点シュートを決め、3度目も2点ビハインドの状況でバーレルがブザービーターとなる2点シュートを成功させて追いすがった。しかし4度目で今季1敗しかしていない福島の猛攻を止められず、力尽きた。

福岡の福島雅人監督は「僕も30年ぐらい（バスケットボールを）やっているけど、クワトロ（延長4度）は初めての経験。第4Qのクロージングに尽きる」とリードを守れなかった展開を悔やんだ。

福岡は3連敗で9勝10敗となり、西地区4位。12月5、6日はホームの福岡市民体育館で西地区首位の神戸と対戦する。

11・30のスコア

福岡 114―120福島

1Q 23―10

2Q 14―22

3Q 22―14

4Q 11―24

OT1 7― 7

OT2 15―15

OT3 9― 9

OT4 13―19

※OTは延長

