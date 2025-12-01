「お尻側から写真を撮ると、スタイル爆盛れスーパーモデル10等身ネコチャンになるよ」



【写真】まるでスーパーモデル！？ 猫さんが小顔＆脚長10頭身に…笑

そんな猫飼いの心をくすぐる裏ワザとともに投稿された、元保護猫の「ミント」ちゃん（4歳・女の子）の写真が話題です。床にゴロンと寝そべり、少し頭を起こしてこちらを見上げるミントちゃん。その姿を「お尻側」から撮影するとーー頭が小さく、体はすらりと伸び、手足まで長く見える、小顔＆脚長のスーパーモデル級ショットに。



この撮影テクニックが投稿されるやいなや、続々と愛猫で試す人が登場。「撮れた！」「何か違う…」など反響を呼び、大盛り上がりに。投稿主のぴえん猫ミントさん（@piennekomint）に、詳しくお話を伺いました。



奇跡の“10等身ショット”誕生の裏側

ーーこの撮影方法を知ったきっかけを教えてください。



「女の子が写真を撮ってもらうとき、下から撮ると脚が長く小顔に写るというポストを見たのがきっかけです。『どれどれ』と試してみたところ、ネコチャンにも当てはまりました。まさかの10頭身スーパーモデルに変身して、私も驚きましたね」



ーー過去の投稿も素敵ですが、撮影するときに工夫していることは？



「猫の鳴き真似が得意なので、一人で『く゜るる〜ぅ』と鳴きながら撮っています。すると、ミントがよくこちらを見てくれるんです。ただ、“どうしたの？”と心配されているだけかもしれませんが（笑）」



ーー撮影中のミントちゃんはどんな様子ですか？



「私がほかの物を撮影しているときも『やれやれ、またみんとのおしゃしんですか？』という顔で寄ってきます。今回は、いつもと違う下からアングルだったので、『またにんげんがへんなことためしてますね？』と思っていたかもしれません」



ーー今回の投稿、大きな反響でしたね。



「こういうみんなで大喜利みたいな流れが大好きなんです。今回は『こうですか？』と、かわいい写真がたくさん集まってきて、ずっとニヤニヤしていました。体がとても長く撮れた子、お尻丸見えになった子など、それぞれ個性があって最高でした。ぜひリプ欄や引用を見ていただきたいです」



リプライには、ユーモアあふれる声が次々と寄せられています。



「大谷翔平さん体型」

「わんこも盛れました」

「お顔が小さくて足が長い」

「スーパーモデル・ミント」

「お顔ちっちゃい！ 小顔美人」

「たしかに小顔が強調される！」

「小顔効果が期待できる構図！？」

「かわいいお餅になっちゃった…」

「おちり側から撮った。ただの餅だった」

「お山のはるか向こうに顔があるみたいな写真になった」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）