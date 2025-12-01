子連れで行きたいと思う「香川県の道の駅」ランキング！ 2位「瀬戸大橋記念公園」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
晩秋から初冬へと季節が移りゆく頃、家族でのドライブが心地よい時期となりました。 寒い日でも、温かい食事や人々の活気に触れられる、子連れに優しい道の駅は貴重な存在です。
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、子連れで行きたいと思う「香川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「瀬戸大橋が近くなため、景観がとても迫力があるからです」（20代女性／大阪府）、「何度もいったことがある。とにかく景色がとてもきれい。家族でまたいきたい」（60代女性／兵庫県）、「穏やかな瀬戸内海と雄大な瀬戸大橋を目の前に一望できる最高のロケーションで、晴れた日の絶景はもちろん、夕日に染まる瀬戸大橋や夜景など、時間帯によって様々な美しい景色を楽しめるので、子どもと一緒に思い出に残る写真撮影できるからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「オリーブ畑や自然散策もでき、景色を楽しみながら家族でゆっくり過ごせるから」（30代男性／富山県）、「『小豆島オリーブ公園』は、子どもも大人も楽しめるフォトスポットが満載！白い風車やオリーブの丘はまるで絵本の世界。魔女体験ができるジャンプ写真は、家族の思い出づくりにぴったりです。ハーブティーが楽しめるカフェや雑貨屋もあり、親子でゆったり過ごせます。瀬戸内海の絶景も魅力で、自然と遊びが融合した癒しの道の駅です」（40代女性／滋賀県）、「オリーブ畑やギリシャ風の建物があり、子どもと写真撮影や散策を楽しめます。体験型イベントも多く、親子で参加できる点が魅力です」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
2位：瀬戸大橋記念公園（坂出市）／57票「瀬戸大橋記念公園」は、香川県坂出市にあり、瀬戸大橋のたもとに広がる広大な公園です。雄大な瀬戸大橋を間近に見ることができる絶好のロケーションにあり、橋の建設技術や歴史を学べる施設もあります。広場や遊具、瀬戸内海を一望できる展望台などもあり、子供から大人まで楽しめます。特に天気の良い日には、ピクニックや散策に最適です。
1位：小豆島オリーブ公園（小豆島町）／80票「小豆島オリーブ公園」は、小豆島にある道の駅で、広大な敷地に約2000本のオリーブの木が植えられた景勝地です。エーゲ海のような美しい風景が広がり、実写映画『魔女の宅急便』のロケ地としても知られています。オリーブを使ったグルメやお土産が豊富に揃うほか、公園内にはハーブガーデンやギリシャ風車もあり、写真撮影スポットとしても人気です。温暖な気候の中、自然を満喫しながら家族でゆったりと過ごすことができます。
(文:坂上 恵)