Ê¡²¬¤«¤éNHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡¢³¤±çÂâ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢Æ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢ÇßÃ«¿´°¦¡ÄÃÏ¸µ½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡¢ÃÏÊý³«ºÅ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¡¢2ÆüÊüÁ÷
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¸¶ÅÀ¤Î²Î¡×
¡¡NHK¤ÎÂç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤¬2Æü¡¢Ê¡²¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÃÏÊý³«ºÅ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¸¶ÅÀ¤Î²Î¡×¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤ÎÇßÃ«¿´°¦¡¢³¤±çÂâ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢Æ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¤Î¤Û¤«¡¢Á°ÀîÀ¶¡¢¿¹¹âÀéÎ¤¡¢BE:FIRST¤¬½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Ï¡¢Ã«¸¶¾Ï²ð¤ÈÀÐ¶¶°¡¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¥Õ¥ß¥ä¤Î¡ÖTRUE LOVE¡×¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤Î¡ÖÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡×¡¢³¤±çÂâ¤Î¡Ö»×¤¨¤Ð±ó¤¯¤ØÍè¤¿¤â¤ó¤À¡×¡¢ÇßÃ«¿´°¦¤¬Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î¡ÖÈá¤·¤¸ýÅ«¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²»³ÚÀ¸³è¤Îà¸¶ÅÀá¤È¤Ê¤Ã¤¿²Î¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ï2Æü¸á¸å7»þ57Ê¬¤«¤é¡¢NHKÁí¹ç¡£NHK ONE¤Ç¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡£»Ê²ñ¤ÏÃ«¸¶¾Ï²ð¡¢ÀÐ¶¶°¡¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£