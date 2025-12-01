¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡á2003Ç¯»£±Æ

¡¡¾­´ý´ý»Î¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£­àÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ­á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÆü¾ï¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎºÊ¡¦È«ÅÄ(±©À¸)Íý·Ã¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£

¡¡Íý·Ã¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À³Ú¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±©À¸¶åÃÊ¤¬ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢²¼±ï(¥¢¥ó¥À¡¼¥ê¥à)¤¬Æ©ÌÀ¤Î¹õ¤Ö¤Á¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢°¦¤é¤·¤¤¥­¥Ä¥Í¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡±©À¸¶åÃÊ¤Ï1996Ç¯¤Ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÈ«ÅÄÍý·Ã¤µ¤ó¤È·ëº§¡£È«ÅÄ¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£

·ëº§Åö»þ¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ(º¸)¤ÈÈ«ÅÄÍý·Ã¤µ¤ó¡á1996Ç¯»£±Æ

¡¡±©À¸¶åÃÊ¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÃãÈ±¡Á!?¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö±©À¸Á±¼£¤µ¤ó¡¢¶âÈ±¤Ë¤·¤Æ¥á¥¬¥Í¤â°ã¤¦¡¡¶âÈ±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶ð¤Î¿§¤«¡©¡×¡Ö±©À¸Á±¼£¤¬¶âÈ±¡×¡Ö±©À¸¤µ¤óÃãÈ±¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡©¹õ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê⋯¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö±©À¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¾Ð¤¦¤ó¤À¡¡²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 