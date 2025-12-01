スカパンクバンド・小島のボーカルとしても活躍 アニマルズのヒッチャメンさんが死去 がん闘病の末
名古屋を拠点に活動する大所帯バンド・アニマルズのボーカル、ヒッチャメンさんが11月29日に死去したことが、バンドの公式Xアカウントを通じて発表された。投稿によれば、ヒッチャメンさんはがんとの闘病の末、同日午前11時に永眠したという。
【Xより】アニマルズ・ヒッチャメンさん 死去の報告全文
ヒッチャメンさんは、アニマルズのフロントマンとして知られるほか、2003年に解散したスカパンクバンド・小島でも活躍。独特の存在感とエネルギッシュなボーカルで人気を博した。
12月2日午後7時から9時にかけて、愛知県豊田市の古瀬間聖苑にてお別れ会が行われる予定。「出席・欠席のご連絡不要です。どなたでもご参加ください」とXで案内されている。
