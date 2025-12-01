やくみつる、ダイアン津田に謝罪 推しワード「長袖をください」が流行語トップテン逃す
『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』の表彰式が1日、都内で行われ、選考委員のやくみつる氏が、ダイアン・津田篤宏に謝罪した。
やくみつる氏
ノミネート30語に入った「長袖をください」は、『水曜日のダウンタウン』(TBS)の人気企画「名探偵津田」で、新潟に行かされることになった津田が、仕掛け人の女性に長袖を着ていきたいと何度も懇願した際に発した言葉。これを「強く推していた」というやく氏だが、選考会では神田伯山も高得点を付けていたものの、その他の選考委員の評価が低かったといい、トップテン入りを逃した。
やく氏は「(番組を)見ている方と見ていない方で、温度差があったのが実情でございます」と釈明。その代わり、『現代用語の基礎知識』最新刊には、やく氏が挿絵を描いたことをアピールした。
さらに、やく氏は「名探偵津田」の新作が放送されることに触れ、「先週の放送で新たな事件が発生した模様でございます。名言が出たら翌年の選考会に持ち越されるということでございます」と期待を示し、「そういうわけで津田さん、すいませんでした。これ(挿絵)で勘弁してください」と頭を下げた。
ちなみに、『水曜日のダウンタウン』の関連語からは「ひょうろく」もノミネートされていたが、同様にトップテン入りならず。こちらは神田伯山が高評価ながらも、やく氏は低評価だったそうで、伯山は「ひょうろくは私が推したということだけはお伝えしておきたい」と強調していた。
神田伯山
やくみつる氏
ノミネート30語に入った「長袖をください」は、『水曜日のダウンタウン』(TBS)の人気企画「名探偵津田」で、新潟に行かされることになった津田が、仕掛け人の女性に長袖を着ていきたいと何度も懇願した際に発した言葉。これを「強く推していた」というやく氏だが、選考会では神田伯山も高得点を付けていたものの、その他の選考委員の評価が低かったといい、トップテン入りを逃した。
さらに、やく氏は「名探偵津田」の新作が放送されることに触れ、「先週の放送で新たな事件が発生した模様でございます。名言が出たら翌年の選考会に持ち越されるということでございます」と期待を示し、「そういうわけで津田さん、すいませんでした。これ(挿絵)で勘弁してください」と頭を下げた。
ちなみに、『水曜日のダウンタウン』の関連語からは「ひょうろく」もノミネートされていたが、同様にトップテン入りならず。こちらは神田伯山が高評価ながらも、やく氏は低評価だったそうで、伯山は「ひょうろくは私が推したということだけはお伝えしておきたい」と強調していた。
神田伯山