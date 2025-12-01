俳優の高岡早紀さんが、自身のインスタグラムを更新。Tokyo Weekender 55周年を記念した「多様性と文化の継承」をテーマとするチャリティガラにて、写真家のLeslie Keeさんが選ぶ日本文化を牽引する16名の「TW Icon」の一人に選ばれたことを報告しました。



高岡さんは、「Tokyo Weekender55周年、“多様性と文化の継承”を祝うチャリティガラにて、写真家Leslie Keeが授与する日本文化を牽引する16名の『TW Icon』に選んでいただき、表彰式に出席しました」とコメントし、式典で着用した黒のオフショルダーのパンツドレス姿を披露しました。







投稿された写真には、木目のパネルを背景に高岡さんが両手をポケットに手を入れたショットやボトムスの裾を軽く広げるポーズも披露し、エレガントな雰囲気を醸し出しています。

高岡さんは最後に「思いがけずたくさんの知り合いに会えて、とってもとっても楽しい夜でございました」とコメントし投稿を締めくくりました。







この投稿に、「そのパンツもかわいい〜。似合いすぎ〜」「お洒落ショット

めっちゃ肩出てる」「早紀ちゃんセクシー」「素敵なドレスですね 早紀様美しい」「色気が神レベルです」などの声が寄せられています。



