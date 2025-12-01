杉浦太陽＆辻希美夫婦、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんへのキスショット披露「幸せに包まれてる」「微笑ましい光景」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】俳優の杉浦太陽が11月30日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの辻希美とともに第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんにキスをする様子を公開した。
【写真】元ウルトラマン夫＆元モー娘。妻「微笑ましい光景」第5子にキスで密着
杉浦は「ユメの匂いがたまらん」「赤ちゃんの香り」とつづり、辻と夢空ちゃんとの3ショットを投稿。杉浦が腕に抱いた夢空ちゃんに、辻とともに両側からキスをする幸せに溢れた様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「幸せに包まれてる」「微笑ましい光景」「愛情が伝わる」「3人とも可愛い」といったコメントが寄せられている。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
