てんちむ、美脚透ける黒ストッキング×ミニドレスで誕生日報告「色っぽい」「大人コーデ素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】YouTuberのてんちむが11月30日、自身のInstagramを更新。自身の誕生パーティーの様子を公開し、話題となっている。
【写真】31歳シンママYouTuber「色っぽい」美脚透ける黒ストッキング姿
てんちむは「この前、32歳になりました。」とつづり、自身の誕生祝いの様子を公開。黒いミニドレスに美しい脚が際立つ黒いストッキングを合わせたスタイルで、イチゴの乗った誕生日ケーキを持つ自身の姿などを披露した。
この投稿にファンからは「大人コーディネート素敵」「色っぽい」「めちゃくちゃ可愛い」「スタイルよすぎる」「お誕生日おめでとう」「ずっと応援してるよ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆てんちむ、黒ストッキングで際立つ美脚
◆てんちむの投稿に反響
