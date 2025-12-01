中条あやみ「とある素敵なパイセンからのプレゼント」公開「クセが強い」「流行の予感」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】女優でモデルの中条あやみが12月1日、自身のInstagramを更新。先輩からのプレゼントを公開し、話題を集めている。
この日、中条は「とある現場で、とある素敵なパイセンからのプレゼント」とお笑いコンビ・ダイアンのユースケのカプセルトイを映した写真を公開。11月29日には俳優の岡田将生が自身のInstagramで「＃3つ揃いました」とハッシュタグを添えて、同じ種類のユースケのキーホルダーが3つ揃った写真を投稿していた。
2人が同時期に同じ種類のキーホルダーの写真を公開していることから、中条が岡田からキーホルダーをもらったと推測する声が多数。ファンからは「岡田将生パイセン？」「微笑ましい」「私も欲しい」「クセが強い」「流行の予感」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
