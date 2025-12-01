2025 年11月28 日（金）よりジョニー・デップ没入型アート展「A Bunch of Stuff - Tokyo(ア バンチ オブ スタッフ トウキョウ）」が「高輪ゲートウェイ NEWoMan 高輪 South 2F “+Base 0”（プラスベースゼロ）」 にて開催中。

ハリウッドで変幻自在な俳優のひとりとして知られるジョニー・デップ。大規模な没入型展示を通し、自身の芸術的世界が一般公開されます。



没入型アート展のみどころ

「ホワイトボックス」

「A Bunch of Stuff - Tokyo」ですが、実は東京が海外初公開。特別にデザインされた日本限定の没入型空間が広がります。「ホワイトボックス」では、来場者が赤い門をくぐり、彼が世界中に構えるスタジオや自宅から集められた。20 代前半から現在に至る 60 点以上の作品が、5 つの異なる空間で展示されます。

「ブラックボックス」

「ブラックボックス」では絵画が映像化され、13 分のループで大型スクリーンに音響とともに駆け巡ります。映画と美術が融合し、映像・音響・物語の世界が交じり合う素敵な空間が広がります。展示のほか、カフェ＆バーやブラックボックス体験などもあります。「A Bunch of Stuff - Tokyo」でこだわり抜かれたアートの数々を体験してみてはいかがでしょうか。

■ジョニー デップ「A Bunch of Stuff - Tokyo」 概要

日時：2025年11月28日（金）〜2026年5月6日（水・祝）

休業日：2026年1月1日（木・祝）

時間：10〜21時（最終入場時間20時）

場所：東京都港区高輪2丁目21-2

※会場の都合により変更になる場合があります

Text：中川葉月



