【東京・高輪】ジョニー・デップ没入型アート展「A Bunch of Stuff - Tokyo」が開幕！
2025 年11月28 日（金）よりジョニー・デップ没入型アート展「A Bunch of Stuff - Tokyo(ア バンチ オブ スタッフ トウキョウ）」が「高輪ゲートウェイ NEWoMan 高輪 South 2F “+Base 0”（プラスベースゼロ）」 にて開催中。
ハリウッドで変幻自在な俳優のひとりとして知られるジョニー・デップ。大規模な没入型展示を通し、自身の芸術的世界が一般公開されます。
没入型アート展のみどころ「A Bunch of Stuff - Tokyo」ですが、実は東京が海外初公開。特別にデザインされた日本限定の没入型空間が広がります。
「ホワイトボックス」では、来場者が赤い門をくぐり、彼が世界中に構えるスタジオや自宅から集められた。20 代前半から現在に至る 60 点以上の作品が、5 つの異なる空間で展示されます。「ブラックボックス」では絵画が映像化され、13 分のループで大型スクリーンに音響とともに駆け巡ります。映画と美術が融合し、映像・音響・物語の世界が交じり合う素敵な空間が広がります。
展示のほか、カフェ＆バーやブラックボックス体験などもあります。「A Bunch of Stuff - Tokyo」でこだわり抜かれたアートの数々を体験してみてはいかがでしょうか。
■ジョニー デップ「A Bunch of Stuff - Tokyo」 概要
日時：2025年11月28日（金）〜2026年5月6日（水・祝）
休業日：2026年1月1日（木・祝）
時間：10〜21時（最終入場時間20時）
場所：東京都港区高輪2丁目21-2
※会場の都合により変更になる場合があります
Text：中川葉月
