【ヒルトン東京】クリスマススイーツビュッフェで豪華なひとときを楽しむ
「King & Queenのクリスマス」スイーツビュッフェ
「ヒルトン東京」では、「King & Queenのクリスマス」をテーマにクリスマススイーツビュッフェを実施中。「ヒルトン東京」ならではの華やかさはクリスマスにぴったりです。
店内にはゴールドを基調とした華やかな女王陛下のクリスマスラウンジが登場。色とりどりのオーナメントが飾られたクリスマスツリーやファー、そしてロイヤルファミリーのクリスマスにふさわしいラグジュアリーなプレゼントの数々が並び、心躍るフェスティブ気分を盛り上げてくれます。
豪華絢爛なスイーツビュッフェの内容は？
「King & Queenのクリスマス」で食べられるスイーツは20種類以上。女王陛下をイメージした宝石やティアラ、ロイヤルファミリーのクリスマス・ファッションなどをイメージした華やかなスイーツがビュッフェ台を彩ります。
「女王陛下の宝石箱」はしっとりとしたジェノワーズにピンクグレープフルーツと苺のコンポートをサンドしたショートケーキ。たっぷりの苺をトッピングし、サイドを包む上品なレース風ホワイトチョコレートが一際目を引きます。
