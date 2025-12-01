「King & Queenのクリスマス」スイーツビュッフェ

「ヒルトン東京」では、「King & Queenのクリスマス」をテーマにクリスマススイーツビュッフェを実施中。「ヒルトン東京」ならではの華やかさはクリスマスにぴったりです。
店内にはゴールドを基調とした華やかな女王陛下のクリスマスラウンジが登場。色とりどりのオーナメントが飾られたクリスマスツリーやファー、そしてロイヤルファミリーのクリスマスにふさわしいラグジュアリーなプレゼントの数々が並び、心躍るフェスティブ気分を盛り上げてくれます。

豪華絢爛なスイーツビュッフェの内容は？

「King & Queenのクリスマス」で食べられるスイーツは20種類以上。女王陛下をイメージした宝石やティアラ、ロイヤルファミリーのクリスマス・ファッションなどをイメージした華やかなスイーツがビュッフェ台を彩ります。

女王陛下の宝石箱

「女王陛下の宝石箱」はしっとりとしたジェノワーズにピンクグレープフルーツと苺のコンポートをサンドしたショートケーキ。たっぷりの苺をトッピングし、サイドを包む上品なレース風ホワイトチョコレートが一際目を引きます。

クリスマスの朝のクグロフ

「クリスマスの朝のクグロフ」は、ジンジャーシロップに漬け込んだドライ無花果と胡桃を混ぜ込んで焼き上げています。クリスマスらしい色づかいが華やかさを演出しています。

マジェスティック・ホワイト


「マジェスティック・ホワイト」はアーモンド香るタルトにアッサムティー風味のクリームと林檎のコンポートを添えました。まるで天使の羽のように絞ったクレーム・ドゥーブルは高級感をより引き立たせてくれます。

ロイヤル・オーナメント

オーナメントを思わせるホールケーキ「ロイヤル・オーナメント」。爽やかな酸味のラズベリームースの中に、ラズベリージュレとココナッツムースを忍ばせています。

「プリンセス・ジュレ・ド・ノエル」/「ホットワイン・ロワイヤル」

「プリンセス・ジュレ・ド・ノエル」はロイヤルミルクティームースの中に、レモンのジュレとアプリコットのコンポートが入ったが爽やかなグラススイーツ。
「ホットワイン・ロワイヤル」はアニス、クローブ、ローリエ、シナモンなどのスパイスとオレンジピールなどをたっぷり使っています。

クリスマススイーツとともに8種類のセイヴォリーも楽しめます。たっぷりのハーブとともにジューシーに焼き上げる「ハーブローストチキン レモンバター」、に加え、「蕪のブランマンジェ ビーツソース」や「ペンネ 冬野菜とカンネリーの軽い煮込み」も揃い、スイーツビュッフェとしてはもちろん、遅めのランチとしてもぴったり。
クリスマスは「ヒルトン東京」で特別なひとときをスイーツビュッフェで過ごしてみてはいかがでしょうか。


■ヒルトン東京「King & Queenのクリスマス」スイーツビュッフェ概要
住所：東京都新宿区西新宿6-6-2
場所：ヒルトン東京1階「マーブルラウンジ」
TEL：03-3344-5111（10時30分〜18時）
期間：〜2025年12月26日（金）　
時間：14時30分〜17時
料金：5700円（土・日・祝日と12/20〜12/25は6200円）

▶▶「スイーツビュッフェ」の記事一覧はこちらから


Text：中川葉月

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。