【トルコ】
実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）16:00
予想　4.3%　前回　4.8%（前年比)

【スイス】
小売売上高（10月）16:30
予想　N/A　前回　1.5%（前年比)

【香港】
小売売上高（10月）17:30
予想　N/A　前回　5.9%（価格・前年比)　
予想　N/A　前回　4.8%（数量・前年比)

【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）11月）17:50
予想　47.8 　前回　47.8

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）17:55
予想　48.4　前回　48.4

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）18:00
予想　49.7　前回　49.7

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）18:30
予想　50.2　前回　50.2

消費者信用残高（10月）18:30
予想　N/A　前回　15.0億ポンド

マネーサプライM4（10月）18:30
予想　N/A　前回　0.6%（前月比)
予想　N/A　前回　3.6%（前年比)

【インド】
鉱工業生産指数（10月）19:30
予想　3.2%　前回　4.0%（前年比)

【米国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）23:45
予想　51.9　前回　51.9

ISM製造業景気指数（11月）2日00:00
予想　49.0　前回　48.7

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。