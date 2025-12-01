これからの予定【発言・イベント】
16:00 日銀債券市場サーベイ（11月）
2日
0:30 ディングラ英中銀委員、貿易政策会議出席
5:15 ウィリスNZ財務相、特別委員会出席
6:10 ブレマンNZ中銀新総裁、議会出席
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（12月11日まで）
スターマー英首相、演説
スウェーデン中銀第1副総裁アンナ・ブレマン氏がNZ中銀総裁に就任
EU外相理事会
米国がG20議長国に就任
米サイバーマンデー（感謝祭翌週の月曜日）
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
2日
0:30 ディングラ英中銀委員、貿易政策会議出席
5:15 ウィリスNZ財務相、特別委員会出席
6:10 ブレマンNZ中銀新総裁、議会出席
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（12月11日まで）
スターマー英首相、演説
スウェーデン中銀第1副総裁アンナ・ブレマン氏がNZ中銀総裁に就任
EU外相理事会
米国がG20議長国に就任
米サイバーマンデー（感謝祭翌週の月曜日）
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。