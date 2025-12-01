テクニカルポイント ユーロドル、保ち合い相場が続く、１．１４台後半から１．１６台半ばで
テクニカルポイント ユーロドル、保ち合い相場が続く、１．１４台後半から１．１６台半ばで
1.1731 一目均衡表・雲（上限）
1.1680 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1667 一目均衡表・雲（下限）
1.1645 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1644 100日移動平均
1.1599 現値
1.1569 一目均衡表・基準線
1.1564 10日移動平均
1.1563 21日移動平均
1.1554 一目均衡表・転換線
1.1481 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1448 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1439 200日移動平均
ユーロドルは１１月以降、保ち合い相場が続いている。コアのレンジは１．１４台後半から１．１６台半ばとなっている。短期的な売買の偏りを示すＲＳＩ（１４日）は、５２．１と中立状態であることを示唆している。下値のポイントは２００日線１．１４３９、上値のポイントは一目均衡表の雲下限１．１６６７となっている。
1.1731 一目均衡表・雲（上限）
1.1680 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1667 一目均衡表・雲（下限）
1.1645 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1644 100日移動平均
1.1599 現値
1.1569 一目均衡表・基準線
1.1564 10日移動平均
1.1563 21日移動平均
1.1554 一目均衡表・転換線
1.1481 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1448 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1439 200日移動平均
ユーロドルは１１月以降、保ち合い相場が続いている。コアのレンジは１．１４台後半から１．１６台半ばとなっている。短期的な売買の偏りを示すＲＳＩ（１４日）は、５２．１と中立状態であることを示唆している。下値のポイントは２００日線１．１４３９、上値のポイントは一目均衡表の雲下限１．１６６７となっている。