テクニカルポイント　ユーロドル、保ち合い相場が続く、１．１４台後半から１．１６台半ばで

1.1731　一目均衡表・雲（上限）
1.1680　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1667　一目均衡表・雲（下限）
1.1645　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1644　100日移動平均
1.1599　現値
1.1569　一目均衡表・基準線
1.1564　10日移動平均
1.1563　21日移動平均
1.1554　一目均衡表・転換線
1.1481　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1448　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1439　200日移動平均

　ユーロドルは１１月以降、保ち合い相場が続いている。コアのレンジは１．１４台後半から１．１６台半ばとなっている。短期的な売買の偏りを示すＲＳＩ（１４日）は、５２．１と中立状態であることを示唆している。下値のポイントは２００日線１．１４３９、上値のポイントは一目均衡表の雲下限１．１６６７となっている。