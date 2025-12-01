【鍋で10分】包丁いらずで時短！白だし＆コンソメで仕上げる「まるごとトマトのスープ」
Instagramで「もこ⌇具だくさん栄養スープレシピ♡」を運営し、フォロワー数10.9万人を誇るもこさん（2025年11月時点）。無理なダイエットで体調を崩したことをきっかけに栄養学について学び、現在では分子栄養学認定アドバイザーの資格を取得。さらに、プロの料理家が集う料理メディア「Nadia」では、Nadia Artistとしてレシピを投稿されています。
そんなもこさんのスープレシピは、スーパーで手に入る野菜や身近な調味料を使い、作り方は材料を切って、炒めて、煮込むだけと、とってもシンプル！ 忙しくてなかなか料理ができない人や、料理が苦手という方にこそおすすめしたいヘルシーなスープレシピをお届けします。
※本記事はもこ著の書籍『お鍋で10分！パパッとできる 野菜たっぷり！ごちそうスープ Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。
■和風 「まるごとトマトのスープ」
Point！
フレッシュなトマトのうま味をまるごと楽しめるスープ。豆苗とウインナーで栄養もボリュームも◎。白だしとコンソメのＷ使いで、和洋折衷なやさしい味わいに。
材料（2食分）
トマト 中2個
ウインナー 3本
豆苗 1/2パック
オリーブオイル 小さじ1
水 400ml
Ａ白だし 大さじ1
コンソメ（顆粒） 小さじ1
黒こしょう 適量
作り方
1.トマトはヘタを取る。ウインナーはハサミで食べやすい大きさに切る。豆苗はハサミで根元から切り取り半分に切る。
2.鍋にオリーブオイルを熱し、ウインナーをさっと炒める。
3.トマト、水、Ａを加え、ふたをして弱めの中火で10分程煮る。（トマトは中まで温まるよう、じっくり加熱して）
4.豆苗を加えてひと煮立ちさせる。（豆苗は後入れすると色味をキープ）
5.器に盛り、お好みで黒こしょうをふる。
栄養MEMO
トマトは抗酸化作用のあるリコピンが豊富。加熱することでリコピンの吸収率が高まり、さらにうま味も増えます。ビタミンCやEも含まれ、免疫力アップや美肌効果も。
■本記事の注意点
・計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200mlです。
・本記事では、600Wの電子レンジを使用しています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍で計算し、様子をみながら加熱時間を調節してください。
・電子レンジの加熱時間は、お使いの機種やメーカーにより異なります。本記事の時間を目安に、様子をみながら調節してください。
・電子レンジを使用する際は、必ず耐熱性の容器や皿を使用しましょう。
・本記事で使用している合わせ味噌は、市販されている商品を使用しています。
著＝もこ、写真＝Nadia／『お鍋で10分！パパッとできる 野菜たっぷり！ごちそうスープ Nadia Collection』