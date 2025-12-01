日銀の利上げ期待拡大を受けて円買い＝東京為替概況



ドル円は朝の156円24銭から155円40銭まで下げた。米株先物時間外取引やビットコインの下げを受けてリスク警戒の流れとなり、朝からやや上値が重い展開。さらに名古屋で金融経済懇談会に出席した植田日銀総裁が12月会合に関して、利上げの是非について、適切に判断したいと発言するなど、利上げの可能性を示したことが円買いにつながった。短期金利市場動向から計算された12月の会合での利上げ確率は午前の植田総裁挨拶前の63％前後から75％超えへ急騰。午後の記者会見で同様の姿勢が示されたこともあって、一時84.4％まで上昇した。この結果を受けてドル円、クロス円での円買いとなった。



リスク警戒のドル買いがドル円を除いてやや目立ったこともあって、ユーロドルは朝の1.1616から1.1590まで下げ、その後も安値圏もみ合い。対ドルでも下げた分、ユーロ円は朝の181円29銭から180円20銭までと1円超の下げとなっている。



ポンドも同様で、ポンドドルが朝の1.3249から1.3215まで下げたこともあって、ポンド円は206円91銭から205円58銭までの大きな下げとなっている。



MINKABUPRESS 山岡



