プラス×セーラー万年筆コラボ！“夢宵（ゆめよい）”がテーマの万年筆とノート、ボトルインクセットが発売

プラスとセーラー万年筆によるコラボ企画 第９弾商品が発売されることに。今回のコラボでは、万年筆・ノート・ボトルインクの3点セット「カ.クリエ プレミアムクロス×万年筆 夢宵限定セット」２種が登場。

文房具・万年筆好きに好評のコラボ企画の今回のテーマは、夢と現実を彷徨う不思議な世界観を表現した“夢宵”。「プロフェッショナルギア スリム」と「レクル」、それぞれの「夢宵限定セット」が選べます。

カ.クリエ プレミアムクロス×プロフェッショナルギア スリム 夢宵限定セット

カ.クリエ プレミアムクロス×レクル 夢宵限定セット

万年筆は、静かな夜のはじまりを感じさせるクリアネイビーの蓋と神秘的な淡いトーンのパープルのボディとを組み合わせました。蓋栓飾りは月と星、ペン先は夢にちなんだバクをあしらっています。

「プロフェッショナルギア スリム」（セーラー万年筆）

書き心地とオリジナリティ高い装飾性にこだわり、胴が細く軽量でプロユースにも使いやすいスリムタイプの万年筆。蓋部分には本製品限定の「星降る」デザインの蒔絵印刷が施され、幻想的な世界観を表現しています。

弾力に富む14金のペン先は、筆圧によって線幅に抑揚をつけやすく、すらすら書けます。ペン先は極細字（EF）、中細字（MF）、太字（B）の3種類の字幅が用意されています。

「レクル」（セーラー万年筆）

金属パーツがクールな雰囲気を醸し出す、シンプルでベーシックなフォルムの万年筆です。ペン先ははじめての万年筆にも書きやすい中細のステンレス製。これから万年筆を始めてみたい方や、インクで遊びたい方、万年筆を楽しみたい方におすすめ。

Ca.Crea（カ.クリエ） プレミアムクロス」（プラス）

三つ折りにしたA4用紙がすっきり収まる、A4×1/3サイズのノートです。ホワイトの表紙は耐久性に優れた紙クロスを使用し、月と星の箔押しをあしらいました。中紙は目に優しいクリーム色で、万年筆のインクが裏抜け・裏移りしにくく、書き心地の良い上質紙を採用。糸かがり製本で、しっかり開きます。

「染料ボトルインク」（セーラー万年筆）

“夢宵”テーマにあわせ、新たに調色した淡いパープルカラーの限定「Yumeyoi」です。夢の中から出てきたような幻想的なカラーは、ノートのクリーム色の中紙にもきれいに発色し、色の濃淡が楽しめます。ラベルには月と星のシルバーレインボーの箔押しをあしらっています。使い切りやすく、かわいらしい20mlのミニボトル入りです。

ギフトボックスも“夢宵”を連想させるシックなパープルカラーでまとめています。まだ目覚めの記憶が残る夢うつつの中、宵のひとときを楽しんでいただける幻想的なステーショナリーセットです。

文房具好きの方はもちろん、自分へのご褒美、親しい方への贈り物にもおすすめです。「カ.クリエ プレミアムクロス×万年筆 夢宵限定セット」２種は、2025年12月5日からセーラーショップ、Amazon、文具店、専門店などで発売。