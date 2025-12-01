香港国際競走（14日、シャティン）の香港カップ（芝2000メートル）に出走する関西馬が1日、栗東で国内最終追いを行った。

今春に大阪杯連覇を達成し、6月15日の宝塚記念2着以来となるベラジオオペラ（牡5＝上村、父ロードカナロア）は坂路単走で4F54秒1〜1F12秒1。稽古をつけた上村師は「肩ムチを入れて反応を確かめる程度。今日のひと追いで大方、仕上がったと思う。あとは現地で調整する程度」と上々の感触。「天皇賞・秋を使わず、ここ一本に絞ったことが結果につながれば」と期待を込めた。3日に関西空港から出国する。

JRA所属馬は香港スプリント（芝1200メートル）がサトノレーヴ（牡6＝堀）、ウインカーネリアン（牡8＝鹿戸）、香港マイル（芝1600メートル）はソウルラッシュ（牡7＝池江）、エンブロイダリー（牝3＝森一）、香港カップはベラジオオペラ、ローシャムパーク（牡6＝田中博）、ロードデルレイ（牡5＝中内田）、香港ヴァーズ（芝2400メートル）はアーバンシック（牡4＝武井）が選出されている。

4競走の選出馬は以下の通り。

【香港スプリント＝芝1200メートル】カーインライジング、サトノレーヴ、ラッキースワイネス、ヘリオスエクスプレス、ウインカーネリアン、ファストネットワーク、カーデム、ラッキーウィズユー、ビューティーウェイヴス、レイジングブリザード、トモダチココロエ、ヴンダバー、ディヴァーノ

【香港マイル＝芝1600メートル】ソウルラッシュ、ヴォイッジバブル、ドックランズ、ビューティージョイ、ギャラクシーパッチ、ボーヴァティエ、ハッピートゥギャザー、レッドライオン、サンライトパワー、マイウィッシュ、コパートナープランス、パッチオブシータ、ザライオンインウィンター、エンブロイダリー、補欠馬→プレイフォーミル、マッシヴソヴリン

【香港カップ＝芝2000メートル】カランダガン（回避）、ロマンチックウォリアー、ベラジオオペラ、ローシャムパーク、ロードデルレイ、ガレン、ストレートアロン、チェンチェングローリー、シャンワー、マッシヴソヴリン、キジサナ

【香港ヴァーズ＝芝2400メートル】ロスアンゼルス、アルリファー、ジアヴェロット、ゴリアット、ソジー、ドバイオナー、アーバンシック、エンスード、エイドン、モーメンツインタイム、バンドルアワード、カーインジェネレーション