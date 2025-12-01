お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透さん、兎さん、タレント・村重杏奈さんが、明治 Dear Milk「何も足さない？カフェ」体験取材会に登壇しました。



【写真を見る】【 ロングコートダディ 】 冬アイスを楽しむおすすめスポットは “ お風呂 ” 「めっちゃくちゃ美味しい！シャワー中は微妙」





「国内初 原材料、乳製品のみ」でつくられた“何も足さない”アイスクリーム「明治 Dear Milk」のおいしさをさらに深く味わえる場として、期間限定カフェ「何も足さない？カフェ」を、今月1日〜4日に東京・二子玉川ライズにて開催します。





3人は、暖かそうなちゃんちゃんこを身につけ、こたつに入りながらトーク。ロングコートダディは明治 Dear Milkのアイスクリームの食リポ対決に挑戦しました。兎さんはスプーンで一口、口に運ぶと、“濃い！まさに、白い食道ちゃんちゃんこ。ミルクの映画を1本見たような”と、独特な世界観で語り、ホットほうじ茶とのペアリングをすると“染み渡る〜！アイスで冷たくなった所を、一気に温めてくれる。試合に負けた後の母のような”と例えて、記者たちの苦笑いを誘いました。





堂前さんは“ミルク感がすごい。ミルクおじさんが、口の中で濃厚なダンスをしている。ダンスをした後、「ありがとうございました！」ってサッと出てくれるような、爽やかさも持ってる”と、美味しさを伝えました。







村重さんは、“村重も参戦したかったくらい、ジャッジができません。どっちも終わってる”と辛口審査。まさかのどちらも敗北という結末に終わりました。



MCから、この冬アイスを食べたいシチュエーションを問われた堂前さんは、“去年から始めてるんですけど、お風呂ですね”と、意外な回答。“めっちゃくちゃ美味しい！背徳感も含めて、これはすごい。シャワー中も1回食べてみたんよ。それは微妙だった。お風呂アイスは、素晴らしい”と、冬アイスの楽しみ方をオススメしていました。







【担当：芸能情報ステーション】