お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓さんが自身のＸを更新。

さかなクンとの２ショット写真を公開しました。

鈴木拓さんは「さかなクンに会った。同級生でクラスメイト。」と綴ると、さかなクンとの２ショット写真をアップ。



続けて「さかなクンが歩いていたので僕は『わっ』と言っていきなり躍り出た。」「さかなクンはビックリして『うわっ』と言っていた。」と、記しました。



そして「本当に驚いた時はギョギョギョと言わないことを知った。」と、綴っています。







この投稿にファンからは「多分うお（魚）っていったんだよ」・「お二人が同級生でクラスメイトとは凄いです！」・「！！！！！さかなくーん！！！！すきです❤」などの反響が寄せられています。



