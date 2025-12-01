今年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の表彰式が1日、都内で行われ、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がトップテンに選出された。

大阪・関西万博は当初の不安予想を覆す大盛況で幕を閉じた。インパクト大のミャクミャクも当初は不気味がられていたが、人気はうなぎ上り。関連グッズが飛ぶように売れるなど大ブーレクした。

表彰式にはミャクミャクと、2025年日本国際博覧会協会の副事務総長・高科淳氏が出席した。ミャクミャクは「ミャク、ミャク」と言いながらマイクの前に歩みを進め、喜びのスピーチを始めた。

司会者から「呼び捨てでいいの？」と確認されたミャクミャクは「いいよ！」とフレンドリーに応じた。最初は嫌われていたのかと問われると「ミャクミャクにはよく分からないけど『大好きだよ』『かわいいよ』って言ってくれる人もたくさんいて、もっともっともお友達がほしいなと思って、毎日楽しくやってきたよ」と話した。

今後の身の振り方を案じられると「これからも、もっとみんなと会いたいな。いっぱい会えるといいなと思ってるよ」。“ミャクミャク博物館”ができたりするのかと聞かれ、「いいね！ミャクミャクパビリオン！それもすてきだね！」とノリノリだった。

また「選んでくれて本当にありがとう」とあらためて受賞を感謝。「みんなが万博楽しんでくれて、本当に楽しかったよ。この賞も、たくさんの人が万博やミャクミャクを好きになってくれたことかなと思って、あらためてみんなにお礼を言いたいなって思います。たくさんの笑顔や感想を分けてくれてありがとう。これからも明るい未来に一緒に歩んでいこうね！」と結んだ。