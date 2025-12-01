女優の鈴木京香（57）が、11月30日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。同郷の宮城出身お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）に、素顔の一端を明かされた。

サンドウィッチマンの2人はVTRで出演。ラジオで同郷の鈴木に会いたいと話していたが、「接点がないんですよ」（伊達）。ある番組出演の時、楽屋に突然、鈴木が来たという。「『ラジオで私の話をしていましたよね？』って言って、『私の連絡先、知りたいんですか？』みたいな」と、伊達がその時の様子を説明した。

伊達は「ナレーションのオファーも。長文のメールを作りましてですね、直々に」。サンドウィッチマンと、同じく宮城出身のお笑いタレント狩野英孝（43）が出演する番組の初回ナレーションを「ぜひ、京香さんにしていただきたいと」と依頼したという。

すると「『こちらこそ』みたいな。『ぜひやらせていただきますよ』と」と、すんなりと引き受けてもらったという。富澤が「意外と、頼むと断らないんで」と言うと、すかさず伊達が「やめろよ！ 嫌われたら終わりだよ」とツッコむ。その様子のVTRを見ながら、鈴木も笑った。

「（ナレーションに）仙台弁を入れてくれたり」と富澤が言うと、伊達も「優しいんですよ、本当に」と鈴木の人柄を話した。鈴木は「台本にも書かれていなかったのに、勝手に言いたくて。（ナレーションで）仙台弁とかを使って」と当時を振り返った。