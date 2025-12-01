花冷え。が、全23公演に及ぶヨーロッパツアー＜HANABIE. EU & UK TOUR 2025＞を完走した。

今回のツアーは、2025年10月末から約1か月をかけて、イギリス・ドイツ・フランス・スペイン・ポーランド・オランダ・オーストリア・チェコなど欧州各国を巡る、過去最大動員規模のヘッドライナーツアー。

各地で現地ファンの熱狂を巻き起こし、17都市でソールドアウトを記録、累計2万5千人を動員するなど、バンドとしての海外での評価をさらに確かなものとした。

最終公演は11月30日、スペイン・マドリードの「Mon Madrid」にて開催。本公演もソールドアウト公演となり、ツアーファイナルに相応しい会場全体が熱気に包まれる圧巻のライブで、大盛況のうちに幕を閉じた。

また、マドリードでは、新作EP『HOT TOPIC』のリリースがステージ上で発表され、現地ファンの熱狂も最高潮に。花冷え。らしいヘヴィーさとキャッチーさが詰まった本作は、2026年1月28日に発売される。

EP『HOT TOPIC』は、“ジャパンカルチャーの発信”をコンセプトに掲げ、ラウドロック／メタルコアを基盤としながらも、予測不能な展開・ポップな要素・鋭利なシャウトが混在する、まさに花冷え。らしい世界観を凝縮した作品。

アメリカ・シカゴの＜Lollapalooza 2024＞出演や、ドイツの＜Wacken Open Air 2025＞など、海外フェス・ヘッドライナーツアーで経験を重ねてきた彼女たちの“今”が詰まった一枚となっている。

さらに、2026年2月からは国内ツアー、3月からは全21公演におよぶNORTH AMERICAヘッドライナーツアーの開催も決定しており、国内外を股にかけた飛躍が続く。EP収録内容などの詳細は後日発表予定。