花冷え。、ヨーロッパツアー全23公演完走。1月に最新EP『HOT TOPIC』リリース決定
花冷え。が、全23公演に及ぶヨーロッパツアー＜HANABIE. EU & UK TOUR 2025＞を完走した。
今回のツアーは、2025年10月末から約1か月をかけて、イギリス・ドイツ・フランス・スペイン・ポーランド・オランダ・オーストリア・チェコなど欧州各国を巡る、過去最大動員規模のヘッドライナーツアー。
各地で現地ファンの熱狂を巻き起こし、17都市でソールドアウトを記録、累計2万5千人を動員するなど、バンドとしての海外での評価をさらに確かなものとした。
最終公演は11月30日、スペイン・マドリードの「Mon Madrid」にて開催。本公演もソールドアウト公演となり、ツアーファイナルに相応しい会場全体が熱気に包まれる圧巻のライブで、大盛況のうちに幕を閉じた。
また、マドリードでは、新作EP『HOT TOPIC』のリリースがステージ上で発表され、現地ファンの熱狂も最高潮に。花冷え。らしいヘヴィーさとキャッチーさが詰まった本作は、2026年1月28日に発売される。
EP『HOT TOPIC』は、“ジャパンカルチャーの発信”をコンセプトに掲げ、ラウドロック／メタルコアを基盤としながらも、予測不能な展開・ポップな要素・鋭利なシャウトが混在する、まさに花冷え。らしい世界観を凝縮した作品。
アメリカ・シカゴの＜Lollapalooza 2024＞出演や、ドイツの＜Wacken Open Air 2025＞など、海外フェス・ヘッドライナーツアーで経験を重ねてきた彼女たちの“今”が詰まった一枚となっている。
さらに、2026年2月からは国内ツアー、3月からは全21公演におよぶNORTH AMERICAヘッドライナーツアーの開催も決定しており、国内外を股にかけた飛躍が続く。EP収録内容などの詳細は後日発表予定。
