令和版・伝説の特撮ドラマで“ポロリ”　巨漢相手に素肌露わな大胆作戦＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

11月30日（日）に放送された第6話では、赤影（佐藤大樹）たちが鬼念坊（勝矢）と対峙。すると青影（木村慧人）は、鬼念坊を倒すべく味方の帯を抜き取り…!?

【映像】戦闘中に衣服が…!?

◆「借りるよ」

第6話では、敵の罠にかかった赤影たちが面妖な空間に飛ばされ、鬼念坊に襲われた。

加藤清正（志波景介）と福島正則（水石亜飛夢）は2人がかりで鬼念坊に斬りかかるも、屈強な肉体をもつ鬼念坊にはまったく歯が立たず投げ飛ばされてしまう。

羽柴秀吉（柄本時生）の小姓仲間である2人がやられ、石田三成（中尾暢樹）は「この化け物め！」と攻撃を仕掛けるが、「どうしたどうした」と鬼念坊は余裕の態度を見せる。

三成がじりじり後退すると、「落ちちゃうよ！」とすかさず彼の身体を支えた青影。三成が「は？」と後ろを向くと、崖っぷちで危機一髪だったことに気がつく。

青影は「無理すんなって」と三成を止めるが、それでも三成は「無理なものか！」と勇ましく刀を構えた。

すると青影は突然「借りるよ」と三成の袴の帯を抜き取り、ポロリと袴が落ちて三成の素肌が露わに…。

三成は慌てて「某の！」と叫ぶも、青影は華麗にジャンプすると、鬼念坊に帯を巧みに絡めて絞め落とそうと試みるのだった。