決められたら昇格逃すPK戦5人目…崖っぷちのGKがまさかの行動「別次元の心理戦」
11月29日に行われたノルウェーリーグ2部・3部入れ替え戦のPK戦で、決められたら昇格を逃す崖っぷちの状況を迎えたGKがセットされたボールを大きく蹴っ飛ばしてキックを妨害した。現地や北米メディアの間で話題になっている。
思わぬ事象が発生したのはブラットボーグ(3部)対モス(2部)の一戦。3部で2位になったブラットボーグは2部昇格を懸けて入れ替え戦に臨み、第1戦は1-2で落としたが第2戦は2-1で制して2戦合計3-3でPK戦に突入した。
モスの1人目が失敗した一方、後攻のブラットボーグは2人連続でGKに止められて苦しい状況になった。その後は両チームとも成功し、決められたら敗戦となる勝負の5人目に突入。するとブラットボーグGKキーラン・バスケットは相手キッカーがボールをセットしたのを見ると、ゴールラインからボールのもとへ猛ダッシュ。そのままピッチ外へ蹴り出す衝撃的な行為をしてキックを妨害した。
これには相手キッカーも思わず拍手しながら嘲笑。主審はGKにイエローカードを提示した。GKの異常な行動で相手キッカーを動揺させようとしたブラットボーグだが、結局このキックを決められて昇格を逃した。決着がついた直後にはモスの選手たちが当然のようにGKバスケットを煽っていた。
アメリカメディア『メン・イン・ブレイザーズ』は昇格が懸かる最終局面でのまさかの行動を「別次元の心理戦」と伝え、GKバスケットの出身国であるカナダメディア『ノーザン・トリビューン』は「何という戦略なんだ」と驚きを示している。
