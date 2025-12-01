千秋、家族でバースデー会楽しむプライベート写真を公開「家族が少し遅れてわたしのお誕生会をしてくれた」「#みんな海外でやっと集まれた」 ラフな笑顔がキラリ
タレントの千秋が11月30日、自身のインスタグラムを更新。「家族が少し遅れてわたしのお誕生会をしてくれた」とうれしそうに明かし、家族の前でラフな笑顔が印象的なプライベートショットを披露した。
【写真】「#みんな海外でやっと集まれた」家族の前でラフな笑顔はじける千秋
千秋の誕生日は10月26日だが「#みんな海外でやっと集まれた」と、それぞれ忙しい日々を過ごしていたことを紹介。
投稿では、「Happy Birthday Chiaki」のメッセージや花のイラストが描かれた可愛らしいバースデープレートを前に笑みを浮かべたショットなど、誕生日会での記念写真を添え「いつもずっとありがとう」と感謝を記していた。
千秋は2002年、お笑いコンビのココリコ・遠藤章造（54）と結婚。03年5月に長女（22）が誕生したが、07年12月に離婚した。16年には一般男性と再婚するも、24年10月にストーリーズで離婚していたことを公表。離婚後も良好な関係が続いていることを明かしている。
