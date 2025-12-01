2児の母・山田花子、13歳長男が白米2杯食べた手作り“鍋料理”を紹介「お野菜たっぷりですネ」「身も心も温まりますね」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が11月30日、自身のブログを更新。「たくさん食べてくれた」と題したブログで、花型の人参などで鮮やかに盛り付けた手料理を公開した。
【写真】「お野菜たっぷりですネ」山田花子の華やかな手作り「鍋うどん」
山田は「今日の晩ごはんは『お鍋うどん』」と書き出し、鍋に野菜がたっぷりと入り、上には花型にくり抜かれた人参が盛り付けられた、鮮やかな鍋料理を披露している。
子どもたちの反応について「お兄ちゃんはうどん＆ご飯２杯!! ほれぼれする食べっぷりでした」と明かし、長男（13）に好評だった様子を伝えた。さらに長男と次男（9）がピースした2ショットも掲載し、楽しげな夕食時間をのぞかせている。
山田の手料理に、コメント欄には「身も心も温まりますね」「お兄ちゃん、すごい食欲旺盛、いい事だね」「今夜もお野菜たっぷりですネ」「お兄ちゃんの食欲すごいですね」などの反響が寄せられていた。
