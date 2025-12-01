伊藤園、上期経常が2％増益で着地・8-10月期は19％減益

伊藤園 <2593> [東証Ｐ] が12月1日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比2.3％増の149億円となり、通期計画の257億円に対する進捗率は58.2％となり、5年平均の59.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比28.7％増の107億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比18.6％減の60.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.7％→4.2％に悪化した。



株探ニュース

