&TEAM K ¡ß µÜ¶á³¤ÅÍ¤¬Ì´¤Î¶¦±é¡ª¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦»Ñ¤«¤é¤Î°µ´¬¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Æ±¤¸Ç¯¥³¥ó¥Ó¤Ë¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬Travis Japan¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¤ÈÍÙ¤ë¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①②&TEAM K¤ÈTravis JapanµÜ¶á³¤ÅÍ¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¡Ê2ËÜ¡Ë③K¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È④2024Ç¯¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü ⑤K¡õµÜ¶á¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¶¦±é»þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£K¡Ê&TEAM¡Ë¡ßµÜ¶á³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹
TBS·Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤â&TEAM¤Î¡ÖÀÄÍò¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤¤Õ¤¿¤ê¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¶âÈ±¤Ë¹ø¤ÎÂÀ¤¤¥Ù¥ë¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊK¤È¡¢È±¤«¤é°áÁõ¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿µÜ¶á¤¬¡¢&TEAM¤Î¡ÖBack to Life¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°áÁõ¤«¤é¡¢Î¾¥°¥ëー¥×¤¬½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¡Ê11·î29ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Î¤è¤¦¤À¡£
²èÌÌÃæ±û¤ËÊÂ¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤±¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤¯µÜ¶á¤Ë¡¢K¤¬¸ª¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¤¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥àー¥É¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£¤·¤«¤·ÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¤È°ìÅ¾¡¢É½¾ð¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È¥¥ì¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¥é¥¹¥È¤ÏK¤¬µÜ¶á¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Travis Japan¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡ÖDisco Baby¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢K¤¬¡Ö¤Á¤ã¤«¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ç¡ÈC¥Þー¥¯¡É¤òºî¤ê¡¢µÜ¶á¤Ï¡ÖK¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÈK¥Þー¥¯¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£·Ú²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ª»Ï¾Ð´é¤ÇÍÙ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÏÓ¤òÍí¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤Î¥°¥ëー¥×¥Ýー¥º¤ò·è¤á¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤«¤Á¤ã¤ó¤ÈK¤¯¤óºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ±¤¤Ç¯¥³¥ó¥Ó¤¤¿¡ª¡×¡Ö¥¬¥Á¥À¥ó¥¹¥âー¥ÉÆþ¤ë¤È¤³¤í¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡ÖK¤¯¤ó¤Î¶ËÂÀ¥Ù¥ë¥È¤ÈµÜ¶á¤Á¤ã¤ó¤ÎW¥Ù¥ë¥È¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¸¤ã¤ì¤¢¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¥À¥ó¥¹ÍÙ¤ëµÜ¶á¤¯¤ó¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖK¤¯¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÇÃçÎÉ¤·¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¶¦±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼Ì¿¿¡§&TEAM K¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù½Ð±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¤Þ¤¿K¤Ï¡¢ËÜÆü12·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¡£&TEAM¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿K¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£