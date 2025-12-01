沖昌之氏の猫写真を採用した2026年カレンダー「そとねこ」「そとねこmini」の発売を記念したイベントが12月13日（土）に開催される。沖氏本人が参加者の質問に答える「ガチャトーク」も行われる。

「必死すぎるネコ」（辰巳出版）、「日常にゃ飯事」（インプレス）などの猫写真で知られる沖氏。イベントでは「そとねこ」「そとねこmini」（共にインプレス）で使用された写真の制作秘話などを語るほか、参加者が記入した質問が入ったガチャを回し、出てきたお題に本人が回答する「ガチャトーク」にも挑戦する。

サイン会ではサインに加え、カレンダーの自分や家族の誕生日などの欄に、沖氏がコメントを記入してくれるという。

その他、イベント限定グッズが当たる抽選会の実施や、作品ポストカードの配布も予定されている。

（写真のポストカードは昨年開催のイベントで配布されたもの）

会場

幕張 蔦屋書店

日程

2025年12月13日（土）

時間

定員

14時00分～15時30分：ガチャトークイベント 15時30分～16時00分：サイン会※小休憩あり

30名（先着順）

参加費

無料

参加条件

2026年版「そとねこ」「そとねこmini」どちらかのカレンダーを幕張 蔦屋書店で購入

※当日以外の事前購入も可（レシートを持参）

イベント参加特典

カレンダーに使用した写真のオリジナルポストカードをプレゼント

対象カレンダー

そとねこ

そとねこmini

申込方法

大判壁掛けサイズ 1,320円卓上サイズ 1,100円

下記応募フォームより

https://forms.gle/TgWri1CN8WVaj59y7

著者 沖昌之氏

1978年 兵庫県神戸市生まれ、猫写真家。アパレルに勤務し、宣伝用人物・商品の撮影担当を経て2015年4月に独立。昼夜問わず猫らしい瞬間をひたすら撮り続ける。猫写真集「必死すぎるネコ」（辰巳出版）「日常にゃ飯事」（インプレス）など著書多数。